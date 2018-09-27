Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес Тихонова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто инициировал создание коллективного письма в адрес четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Я не сторонник выносить такие вопросы в публичное пространство. Всё равно это дело семейное, что называется. Надо разбираться внутри. Дело в том, что это письмо инициировало новое руководство Союза биатлонистов России (СБР). Видимо, там очень тяжело относятся к критике Александра Ивановича. К оскорблениям в особенности. Поэтому они предложили некоторым выдающимся спортсменами подписать эту бумагу, но я этого не делал», — сказал Васильев в разговоре с RT.

Ранее Васильев заявил, что не подписывал коллективное письмо против Тихонова.