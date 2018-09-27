Васильев заявил, что не подписывал коллективное письмо против Тихонова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не подписывал коллективное письмо, направленное против четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Нет, я письмо не подписывал. И был очень удивлён, что моя фамилия там фигурирует. Откровенно говоря, этот момент мне очень не нравится. Что касается Тихонова, у меня есть своё мнение по этому поводу. Он великий спортсмен, выдающийся человек, который оставил яркий след в развитии советского и российского биатлона, но, к сожалению, в последнее время он опустился до откровенной брани и оскорблений. Мы не против его достижений и заслуг, но унижать своих коллег — недопустимо. Возможно, в чём-то они не дотягивают до высочайшего уровня Тихонова, но это не повод оскорблять других. Конкретно в этой части я согласен с письмом», — сказал Васильев в беседе с RT.

Он также сказал, что не поддерживает критику Тихонова по ситуации в российском биатлоне.

«Я вряд ли соглашусь с его словами. То, что он внёс колоссальный вклад в развитие российского биатлона, — правда, но нельзя говорить, что спорт в стране был в абсолютно разрушенном состоянии. Спортсмены всегда выступали очень хорошо. Нельзя отрицать вклад Александра Ивановича, но говорить, что до него были руины, а потом стало всё хорошо, тоже нельзя», — заявил Васильев.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на коллективное письмо в свой адрес, подписанное прославленными российскими биатлонистами.