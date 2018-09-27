Тихонов отреагировал на коллективное письмо в свой адрес

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александра Тихонова отреагировал на коллективное письмо в свой адрес, подписанное прославленными российскими биатлонистами.

«Я прочитал письмо. От имени этих ветеранов я никогда и никуда не обращался. Они всегда прятались за чужой спиной. Я принял уже разваленный биатлон. Я хочу задать им встречный вопрос: «Что они сделали после завершения спортивной карьеры?». Когда я принял биатлон, счёт федерации в банке был закрыт», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».

Он отметил, что не намерен писать ответное письмо, а планирует обратиться к автором при помощи видео, которое будет размещено на его личном сайте.

Ранее сообщалось, что прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо Тихонову.