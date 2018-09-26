Прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо Тихонову

Прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо, в котором выразили своё отношение к критическим высказываниям четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Написать коллективное обращение к вам нас вынудила настойчивая и агрессивная активность в публичном пространстве, которая уже много лет исходит от вас. Делать вид, будто нас это не касается, мы более не можем. Все мы, подписавшие это письмо, и многие из тех, кто также готов подписать его, хорошо знают ваш конфликтный характер и нетерпимость к отличным от вашего мнениям. И те, кто выступал в одно время с вами, и те, кто пришёл в биатлон позже, успели, все без исключения, побывать в числе ваших личных врагов и удостоиться самых нелестных эпитетов. Такими действиями вы многократно наносили обиды как конкретным людям, так и всей биатлонной семье», — приводит текст письма «Чемпионат».

Отмечается, что занимая руководящие должности, Тихонов своей конфликтностью нанёс серьёзный ущерб репутации России в мире.

«Конечно, все мы давно знаем вас и отдаём себе отчёт — вас не переделать. Многие из нас даже не принимают близко к душе и к сердцу многие глупости и нелепости, какие вы себе регулярно позволяете. С вашим переменчивым мнением мы готовы считаться, но никак не поддерживать или молчаливо одобрять его. Российскому биатлону нужна поддержка и известное единство мнений и действий, но никак не скандалы и интриги, которые уже много лет неизменно связаны с вашим именем», — говорится в коллективном письме, под которым подписались Александр Привалов, Виктор Маматов, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин, Владимир Барнашов, Дмитрий Васильев, Сергей Тарасов, Виктор Майгуров, Александр Ушаков, Геннадий Ковалёв, Сергей Рожков, Валерий Польховский.

Ранее в IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР.