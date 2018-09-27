Глава РФПЛ Прядкин: уверен, «Спартак» не проведёт матч с «Зенитом» в «Лужниках»

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал заявление руководства «Лужников» о готовности принять матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.
Глава РФПЛ Прядкин: уверен, «Спартак» не проведёт матч с «Зенитом» в «Лужниках»
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«Нет. Я уверен, что «Спартак» никогда на такое не пойдёт. У красно-белых комфортная арена, уходить на другой стадион им нет смысла. Безусловно, вопрос интересный, но я задал бы представителям «Лужников» встречный. Понимаю, им бы хотелось принять у себя такой матч, но на каких условиях? Клубу же нужно заплатить за аренду, за услуги по обеспечению безопасности. На это точно никто не пойдёт. Другое дело — встречи Лиги чемпионов с участием ЦСКА», — рассказал Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Матч «Спартак» — «Зенит» запланирован на 17 марта 2019 года.

Ранее Прядкин заявил о возможном ужесточении штрафов за отказ футболистов общаться с журналистами.

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