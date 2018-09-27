Прядкин заявил о возможном ужесточении штрафов за отказ футболистов общаться с журналистами

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением насчёт проблемы отказа игроков некоторых команд общаться с журналистами после матчей.

«Боремся с этим уже не один сезон. Считаю, что уже сейчас вышли на новый уровень, раньше ситуация с послематчевым общением игроков со СМИ была в разы хуже. На ближайшей встрече с руководителями клубов вновь поднимем этот вопрос. Скорее всего, начнём вводить ощутимые штрафы. Они уже есть, но не столь серьёзные», — сказал Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Он также добавил, что пункт о штрафе команд за отсутствие игроков в микст-зоне планируется добавить при распределении прибыли по итогам сезонам.

«Кроме того, планируем учитывать этот пункт при распределении средств между коллективами. Действует критерий по эффективности работы с болельщиками и заполняемости трибун домашнего стадиона. Отсутствие спортсменов в микст-зоне может стать следующим. Наказывать серьёзно можно только рублём. Как член делегации нашей национальной сборной, знаю как за этим следят в ФИФА и УЕФА», — заявил Прядкин.

Ранее Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).