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Спасший россиянина во время ЧМ-2018 немецкий болельщик получил медаль МЧС
Немецкий болельщик Кевин Майер, спасший россиянина во время чемпионата мира по футболу 2018 года, получил медаль МЧС. Об этом сообщает kp.ru.
«Было очень приятно, когда генеральный консул России в Германии приехал, чтобы вручить мне эту награду», — сказал 22-летний Майер, который по профессии является парамедиком.
Инцидент произошёл в Сочи 23 июня, в день матча между сборными Германии и Швеции. Майер увидел, как молодой человек на мопеде не заметил при повороте автомобиль Mazda и врезался в иномарку.
Болельщик сделал пострадавшему непрямой массаж сердца.
«Мы инициировали перед МЧС России, чтобы ему вручили ведомственную награду за содружество во имя спасения», — говорил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому края Александр Тарарыкин.
К поискам Майера подключился и спасённый им 20-летний Дмитрий Таранцев. Болельщика нашли. Награду ему вручили в Ольденбурге.
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