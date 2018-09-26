Американский баскетболист Хайнс прокомментировал своё назначение капитаном ЦСКА

Американский центровой Кайл Хайнс прокомментировал информацию о своём назначении капитаном московского баскетбольного клуба ЦСКА.

«Пока это ещё не официально, но я готов. Это огромная честь и ответственность в таком большом и престижном клубе, как ЦСКА. Когда клуб объявит об этом официально, я буду очень счастлив», — приводит слова Хайнса ТАСС.

Предыдущим капитаном армейцев был Виктор Хряпа, покинувший клуб летом по окончании контракта.

32-летний Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года. Вместе с клубом выиграл Евролигу в 2016 году, а также дважды — Единую лигу ВТБ.

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