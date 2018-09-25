Кириленко прокомментировал решение Шведа остаться в России

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение игрока подмосковных «Химок» Алексея Шведа остаться в России.

«Круто, что он остался. Понимаете, Лёша уже был в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), провёл там три сезона, прекрасно знает, как добиваться успеха. Поэтому ехать туда на минимальный контракт в статусе одного из лучших игроков Европы нелогично», — цитирует Кириленко «Известия».

Президент РФБ также открыто признался в любви к таланту Шведа и добавил, что необходимо уезжать за рубеж только в случае конкретной заинтересованности одного из клубов НБА.

Ранее защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал самым высокооплачиваемым игроком баскетбольной Евролиги.