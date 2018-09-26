IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА
- РИА Новости
«IAAF с самого начала чётко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте», — приводит ТАСС заявление пресс-службы IAAF.
Отмечается, что организация намерена выделить все необходимые ресурсы для отстаивания своей позиции по данному вопросу.
«Единственный способ для ВФЛА добиться восстановления — выполнить условия, которые удовлетворят совет IAAF», — подытожили в организации.
26 сентября стало известно, что ВФЛА подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в IAAF.
Ранее спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением насчёт апелляции ВФЛА в CAS по поводу своего статуса.