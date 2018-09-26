IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА
  • РИА Новости

«IAAF с самого начала чётко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте», — приводит ТАСС заявление пресс-службы IAAF.

Отмечается, что организация намерена выделить все необходимые ресурсы для отстаивания своей позиции по данному вопросу.

«Единственный способ для ВФЛА добиться восстановления — выполнить условия, которые удовлетворят совет IAAF», — подытожили в организации.

26 сентября стало известно, что ВФЛА подала апелляцию в  Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в IAAF.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением насчёт апелляции ВФЛА в CAS по поводу своего статуса.

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