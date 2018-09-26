Юрист Пацев поделился мнением насчёт апелляции ВФЛА в CAS по поводу своего статуса

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Спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением насчёт апелляции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу восстановления своего статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Юрист Пацев поделился мнением насчёт апелляции ВФЛА в CAS по поводу своего статуса
  • © РИА Новости

«Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) также было вне компетенции ВФЛА, как и два других пункта дорожной карты. Не могу сказать, почему они решили подать жалобу в CAS именно сейчас. Вероятно, у них есть на это серьёзные основания. Уверен, они обстоятельно проконсультировались с юристами», — заявил Пацев в беседе с RT.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин опроверг сообщения СМИ о требованиях восстановить членство в IAAF.

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