Драчёв рассказал, что СБР попросит IBU о подготовке «дорожной карты» для восстановления
- РИА Новости
«Сразу после конгресса IBU мы подготовили несколько писем. Писали и в исполком, и новому президенту о готовности работать в новой системе, в новой команде. А тут ещё и РУСАДА восстановили. Так что сейчас мы эти письма дополняем просьбами о том, чтобы нам в ближайшее время подготовили «дорожную карту», — приводит слова главы СБР РИА Новости.
Он также заявил, что единственным условием к конгрессу IBU было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Это было единственное условие, нами не выполненное к началу конгресса IBU. Сказали, что восстановят наши права, как только восстановят РУСАДА», — сказал Драчёв.
20 сентября на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее в IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР.