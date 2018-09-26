Драчёв рассказал, что СБР попросит IBU о подготовке «дорожной карты» для восстановления

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в организации готовят ряд писем для Международного союза биатлонистов (IBU).

«Сразу после конгресса IBU мы подготовили несколько писем. Писали и в исполком, и новому президенту о готовности работать в новой системе, в новой команде. А тут ещё и РУСАДА восстановили. Так что сейчас мы эти письма дополняем просьбами о том, чтобы нам в ближайшее время подготовили «дорожную карту», — приводит слова главы СБР РИА Новости.

Он также заявил, что единственным условием к конгрессу IBU было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это было единственное условие, нами не выполненное к началу конгресса IBU. Сказали, что восстановят наши права, как только восстановят РУСАДА», — сказал Драчёв.

20 сентября на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР.