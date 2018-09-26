Ребров рассказал, какой страшный сон ему часто снится

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, что ему часто снится страшный сон, в котором он не может завязать бутсы.

«Есть один сон, который мне частенько снится. В нём я не успеваю зашнуровать бутсы. Я должен выходить на поле, игра уже идёт, а меня нет. Я просыпаюсь в шоке», — сказал в интервью RT Ребров.

В ходе блицопроса вратарь «Спартака» также поведал, спорил ли он с тренером при напарниках по команде, симулировал ли травму, чтобы выиграть время, а также рассказал о своей традиции целовать штанги перед матчами.

Ранее Ребров признался, что понимает решение англичанина Джона Терри отказаться от перехода в столичный клуб.