Ребров рассказал, какой страшный сон ему часто снится

Короткая ссылка
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, что ему часто снится страшный сон, в котором он не может завязать бутсы.
Ребров рассказал, какой страшный сон ему часто снится
  • РИА Новости

«Есть один сон, который мне частенько снится. В нём я не успеваю зашнуровать бутсы. Я должен выходить на поле, игра уже идёт, а меня нет. Я просыпаюсь в шоке», — сказал в интервью RT Ребров.

В ходе блицопроса вратарь «Спартака» также поведал, спорил ли он с тренером при напарниках по команде, симулировал ли травму, чтобы выиграть время, а также рассказал о своей традиции целовать штанги перед матчами.

Ранее Ребров признался, что понимает решение англичанина Джона Терри отказаться от перехода в столичный клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить