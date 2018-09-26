Ребров прокомментировал решение Терри отказаться от перехода в «Спартак»

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что понимает решение англичанина Джона Терри отказаться от перехода в столичный клуб.
Ребров прокомментировал решение Терри отказаться от перехода в «Спартак»
  • © РИА Новости

«Естественно, мы тут все следили за развитием событий и, конечно, хотели, чтобы он присоединился к команде. Но после того как повисла пауза, зашёл в его соцсети и сразу понял, что это как-то связано с его семьёй. Безусловно, как игроку мне жаль, что он не приехал. Как футболист Терри мог многое получить в нашей стране, но как мужчина я его понимаю. Он потерял бы намного больше, оставив вдали детей и супругу», — заявил Ребров в интервью RT.

Ранее голкипер «Спартака» признался, что из-за травмы его карьера могла оборваться ещё десять лет назад.

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