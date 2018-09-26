Ребров: из-за травмы моя карьера могла оборваться ещё десять лет назад

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что пока не готовится завершать профессиональную карьеру футболиста.
Ребров: из-за травмы моя карьера могла оборваться ещё десять лет назад
  • © РИА Новости

«Не подумайте, что я готовлю себя к этому. Нет! Из-за травмы моя карьера могла оборваться ещё десять лет назад. Морально я понимал, что всё может закончиться именно тогда. Но после были победы, титулы — и, уверен, будут ещё. Но не стану лукавить: отдаю себе отчёт в том, что даже если буду играть достаточно долго, настанет время поставить точку», — заявил вратарь «Спартака» в интервью RT.

Ранее Ребров рассказал, что хотел бы искоренить в российском футболе.

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