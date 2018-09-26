Ребров рассказал, что хотел бы искоренить в российском футболе

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров назвал главную вещь, которую хотел бы искоренить в российском футболе.
Ребров рассказал, что хотел бы искоренить в российском футболе
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«Запретил бы говорить про судей. Очень не нравится, когда игроки и тренеры начинают активно обсуждать эту тему после встреч. В моём понимании, это проявление слабости», — признался Ребров в интервью RT.

Он также выразил мнение, что российским футболистам необходимо лично показывать пример, поддерживая чистоту на стадионах.

«Ещё хотел бы, чтобы команды в полном составе всегда подходили к трибунам и убирались за собой в раздевалках. Японцы показали нам отличный пример на ЧМ, всё за собой убрали! У нас всё происходит иначе, да что там… Сам иногда, уходя со стадиона, думаю: «Ну что же я такое после себя оставил», — добавил вратарь.

Ранее Ребров сравнил себя с шахтёром.

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