«Автомобилист» одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»
- РИА Новости
Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 4:4.
У гостей дублем отметился Степан Санников и по разу отличились Денис Алексеев и Андрей Локтионов.
В составе хозяев шайбы забрасывали Егор Миловзоров, Анатолий Голышев, Дэн Секстон и дважды — Франсис Паре.
Для екатеринбургского коллектива эта победа победа стала десятой подряд в текущем сезоне.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Локомотив» — с челябинским «Трактором».
В другом матче игрового дня магнитогорский «Металлург» переиграл «Северсталь» со счётом 2:1.
Ранее московское «Динамо» уступило «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.