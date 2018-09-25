«Автомобилист» одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 4:4.

У гостей дублем отметился Степан Санников и по разу отличились Денис Алексеев и Андрей Локтионов.

В составе хозяев шайбы забрасывали Егор Миловзоров, Анатолий Голышев, Дэн Секстон и дважды — Франсис Паре.

Для екатеринбургского коллектива эта победа победа стала десятой подряд в текущем сезоне.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Локомотив» — с челябинским «Трактором».

В другом матче игрового дня магнитогорский «Металлург» переиграл «Северсталь» со счётом 2:1.

Ранее московское «Динамо» уступило «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.