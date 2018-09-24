Московское «Динамо» уступило «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» уступило казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Барыса».

В составе казахстанского клуба шайбы забросили Мэтт Фреттин (23-я и 64-я минуты) и Кевин Даллман (53-я).

У «Динамо» голы на счету Ильи Никулина (36-я) и Юусо Хиетанена (47-я).

В других матчах дня омский «Авангард» в родных стенах переиграл в овертайме хабаровский «Амур» со счётом 4:3, а нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» — 0:2.

Ранее хоккеисты новосибирской «Сибири» потерпели десятое поражение подряд, уступив казанскому «Ак Барсу».