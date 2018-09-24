Хоккеисты «Сибири» потерпели десятое поражение подряд, уступив «Ак Барсу»

Короткая ссылка
Новосибирская «Сибирь» на выезде уступила казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеисты «Сибири» потерпели десятое поражение подряд, уступив «Ак Барсу»
  • © РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу казанцев.

Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28-я) и Роб Клинкхаммер (43-я).

У «Сибири» отличились Шарль Бертран (7-я) и Данил Романцев (33-я минута).

Новосибирский клуб потерпел десятое поражение подряд со старта сезона КХЛ, повторив антирекорд подольского «Витязя» сезона-2010/11.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» на выезде разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить