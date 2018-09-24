Хоккеисты «Сибири» потерпели десятое поражение подряд, уступив «Ак Барсу»
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу казанцев.
Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28-я) и Роб Клинкхаммер (43-я).
У «Сибири» отличились Шарль Бертран (7-я) и Данил Романцев (33-я минута).
Новосибирский клуб потерпел десятое поражение подряд со старта сезона КХЛ, повторив антирекорд подольского «Витязя» сезона-2010/11.
Ранее уфимский «Салават Юлаев» на выезде разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.