«Салават Юлаев» на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 5:0.
В составе уфимской команды отличились Пётр Хохряков (14-я минута), Александр Кадейкин (40-я), Теэму Хартикайнен (44-я), Максим Майоров (50-я) и Антон Бурдасов (59-я минута).
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 33 броска.
Ранее московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.