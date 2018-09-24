«Салават Юлаев» на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» на выезде разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе уфимской команды отличились Пётр Хохряков (14-я минута), Александр Кадейкин (40-я), Теэму Хартикайнен (44-я), Максим Майоров (50-я) и Антон Бурдасов (59-я минута).

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 33 броска.

Ранее московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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