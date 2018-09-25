В «Енисее» иронично отнеслись к поездке на поезде на матч Кубка России по футболу в Великие Луки
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«Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, «Доширак» куплен, что забыли?» — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter.
Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли? #ЛукиЕнисей— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 25 сентября 2018 г.
Встреча 1/16 финала Кубка России «Луки-Энергия» — «Енисей» состоится в Великих Луках 26 сентября, начало — в 17:30 мск.
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о задачах на Кубок России по футболу в преддверии матча с астраханским «Волгарём».