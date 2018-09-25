Кокорин: «Зенит» намерен выиграть Кубок России по футболу

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о задачах на Кубок России по футболу в преддверии матча с астраханским «Волгарём».
Кокорин: «Зенит» намерен выиграть Кубок России по футболу
  • © ФК «Зенит»

«Мы максимально серьёзно относимся к предстоящему матчу с «Волгарём». У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок России мы хотим так же, как и остальные соревнования», — цитируют Кокорина «Известия».

Он отметил, что не думают о недооценке соперника, который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Матч «Волгарь» — «Зенит» состоится в Астрахани 26 сентября, начало — в 18:00 мск.

Ранее Александр Кокорин прокомментировал свой первый выход на поле в официальном матче после травмы.

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