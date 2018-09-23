Кокорин высказался о своём первом выходе на поле в официальном матче после травмы

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой первый выход на поле в официальном матче после травмы.

«Ощущения отличные. Был в предвкушении возвращения на поле, много тренировался и наконец-то вернулся в режим команды. Слышал, что болельщики меня тепло приветствовали. Очень здорово», — приводит слова Кокорина Sport24.

Кокорин, получивший тяжёлую травму в марте в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг», вышел на замену на 92-й минуте вместо аргентинца Себастьяна Дриусси, но не успел отличиться результативными действиями.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 5:3.

Ранее Сергей Семак высказал мнение, что нет ничего страшного в трёх пропущенных от «Локомотива» мячах.