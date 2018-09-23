Семак считает, что нет ничего страшного в трёх пропущенных от «Локомотива» мячах

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает, что нет ничего страшного в трёх пропущенных от «Локомотива» мячах
  • РИА Новости

«Забили много, создали ещё больше. Хорошая игра в целом. Будем разбираться — в обороне не так плохо играли, насколько отражено в графе «Пропущенные мячи». Обидно так много пропускать и доводить до нервного окончания», — приводит слова Семака Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что «Зенит» по игре смотрелся лучше «Локомотива» и одержал заслуженную победу.

«И ничего страшного, что столько пропустили. Будем работать, постараемся сделать выводы», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счётом 5:3 в пользу петербургской команды.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче.

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