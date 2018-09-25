В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

В Государственную думу России внесли проект федерального закона о подготовке и проведении в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект, который обсудят в правительстве, предусматривает безвизовый въезд в Россию для болельщиков Евро-2020.

«Законопроектом предусматривается въезд в Россию зрителей UEFA Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтёров UEFA на основании обыкновенных гуманитарных виз», — говорится в опубликованных материалах.

Кроме этого, законопроектом «предлагается предоставить право на бесплатный проезд» зрителям Евро-2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с соответствующей компенсацией доходов для перевозчиков.

Ранее сообщалось, что комиссия по законопроектной деятельности Российской Федерации одобрила проекты о подготовке к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.