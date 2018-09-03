Правительство одобрило проект о безвизовом въезде болельщиков в Россию во время Евро-2020

Комиссия по законопроектной деятельности Российской Федерации одобрила проекты о подготовке к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации.

Один из пунктов закона гласит, что болельщики, которые собираются посетить игры чемпионата Европы, смогут пересекать границу страны по предъявлении документов, удостоверяющих личность, без предъявления визы. При этом болельщики смогут бесплатно использовать общественный транспорт.

Волонтёрам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обеспечат въезд при предъявлении гуманитарной визы.

Евро-2020 пройдёт в 12 городах разных стран Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Там пройдут игры группового этапа и четвертьфинальные матчи.

На чемпионате мира 2018 года в России болельщики также могли посетить страну без предъявления виз.

Ранее Медведев назначил Игоря Сидоркевича заместителем министра спорта России.