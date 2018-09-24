Хорватский футболист Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала ЧМ-2018

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии по футболу Йосип Пиварич объяснил, почему не пожал руку Путину после финала чемпионата мира 2018 года.

«Я был третьим или четвёртым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент Путин развернулся, и я прошёл мимо», — цитирует Пиварича dynamo.kiev.ua.

Он добавил, что не хотел затягивать церемонию награждения, которая проходила при сильном ливне.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал финальный матч между сборными Франции и Хорватии на чемпионате мира по футболу.