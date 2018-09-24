Игнатьев об отставке Сёмина: всякое может произойти

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о возможной отставке наставника «Локомотива» Юрия Сёмина и вступился за коллегу.

«Сёмин приходил в команды, в которых проблем было куда больше, чем сейчас в «Локо», и исправлял ситуацию. В данный момент я вижу положительную динамику в игре железнодорожников, хотя на наборе очков она не пока не сказывается. Случится ли отставка Юрия Павловича? Всякое может произойти. Но мы уже видели немало руководителей в «Локомотиве», а чемпионом команда становилась только при Сёмине», — заявил специалист в интервью RT.

При этом Игнатьев признал, что действующие чемпионы на старте сезона испытывают массу проблем.

«Сложно отрицать, что футболисты «Локомотива» допускают ошибки. И в матче с «Зенитом» мы стали свидетелями большого количества помарок со стороны железнодорожников. Некоторые из них были просто непозволительными. Да Сёмин этого после игры и не скрывал. Сейчас тренерскому штабу важно определить проблемы и найти средство для их решения», — добавил тренер.

Ранее Нигматуллин отметил, что не удивится отставке Сёмина.