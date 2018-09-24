Нигматуллин: не удивлюсь отставке Сёмина

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что не удивится отставке главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина в связи с неудачным началом сезона.

«Сёмин огорчён, растерян и не понимает, что происходит. На мой взгляд, футболисты «Локомотива» выглядят просто не готовыми к решению серьёзных задач. Чувствуется всеобщая расслабленность. В Питере вышел Дмитрий Тарасов и уже через несколько минут получил красную карточку. Кто-то оправдывает его, но, по-моему, Дмитрий оказался просто физически не готов, поэтому ему пришлось останавливать соперников борцовскими приёмами. Понятно, что Сёмину нести ответственность за всё происходящее. Если его отправят в отставку, это будет неудивительно. Но надеюсь, «Локо» выйдет из кризиса, сохранив главного тренера», — заявил эксперт в интервью RT.

Нигматуллин подчеркнул, что футболисты железнодорожников выглядят растерянно.

«Паники в «Локомотиве» нет, но в клубе, уверен, все пребывают в состоянии шока от такого неудачного старта. Подобного никто не мог ожидать, учитывая достаточно приличную летнюю селекцию. Денег было потрачено немало, а результат ни в какие ворота. Сложно сказать, с чем это связано. Пока игры нет. Что творится в обороне… Пересматриваю матч с «Зенитом» и понимаю, что такими растерянными защитников железнодорожников не видел никогда. Как говорится, кто в лес, кто по дрова. А ведь Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия и Бенедикт Хёведес — опытнейшие футболисты. Сёмина не хочется критиковать из уважения к этому тренеру», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что руководство «Локомотива» не намерено увольнять Сёмина.