Нигматуллин: не удивлюсь отставке Сёмина

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался, что не удивится отставке главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина в связи с неудачным началом сезона.
Нигматуллин: не удивлюсь отставке Сёмина
  • Юрий Сёмин
  • РИА Новости

«Сёмин огорчён, растерян и не понимает, что происходит. На мой взгляд, футболисты «Локомотива» выглядят просто не готовыми к решению серьёзных задач. Чувствуется всеобщая расслабленность. В Питере вышел Дмитрий Тарасов и уже через несколько минут получил красную карточку. Кто-то оправдывает его, но, по-моему, Дмитрий оказался просто физически не готов, поэтому ему пришлось останавливать соперников борцовскими приёмами. Понятно, что Сёмину нести ответственность за всё происходящее. Если его отправят в отставку, это будет неудивительно. Но надеюсь, «Локо» выйдет из кризиса, сохранив главного тренера», — заявил эксперт в интервью RT.

Нигматуллин подчеркнул, что футболисты железнодорожников выглядят растерянно. 

«Паники в «Локомотиве» нет, но в клубе, уверен, все пребывают в состоянии шока от такого неудачного старта. Подобного никто не мог ожидать, учитывая достаточно приличную летнюю селекцию. Денег было потрачено немало, а результат ни в какие ворота. Сложно сказать, с чем это связано. Пока игры нет. Что творится в обороне… Пересматриваю матч с «Зенитом» и понимаю, что такими растерянными защитников железнодорожников не видел никогда. Как говорится, кто в лес, кто по дрова. А ведь Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия и Бенедикт Хёведес — опытнейшие футболисты. Сёмина не хочется критиковать из уважения к этому тренеру», — добавил специалист. 

Ранее стало известно, что руководство «Локомотива» не намерено увольнять Сёмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить