Глава WBC заявил, что гордится Поветкиным за преданность боксу

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу британца Энтони Джошуа над россиянином Александром Поветкиным.
Глава WBC заявил, что гордится Поветкиным за преданность боксу
  • Reuters

«Это был великолепный бой. Оба боксёра оказались воинами с большим сердцем и большими возможностями. Поветкин до последнего на равных проводил этот поединок. Я горжусь Александром за его настойчивость и преданность боксу», — приводит слова президента WBC РИА Новости.

Сулейман также ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры Поветкина.

«Он заслуживает возможности решать своё будущее самостоятельно», — сказал президент WBC.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Хэй выразил мнение, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста.

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