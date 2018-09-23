Глава WBC заявил, что гордится Поветкиным за преданность боксу

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу британца Энтони Джошуа над россиянином Александром Поветкиным.

«Это был великолепный бой. Оба боксёра оказались воинами с большим сердцем и большими возможностями. Поветкин до последнего на равных проводил этот поединок. Я горжусь Александром за его настойчивость и преданность боксу», — приводит слова президента WBC РИА Новости.

Сулейман также ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры Поветкина.

«Он заслуживает возможности решать своё будущее самостоятельно», — сказал президент WBC.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Хэй выразил мнение, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста.