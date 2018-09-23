Глава WBC заявил, что гордится Поветкиным за преданность боксу
- Reuters
«Это был великолепный бой. Оба боксёра оказались воинами с большим сердцем и большими возможностями. Поветкин до последнего на равных проводил этот поединок. Я горжусь Александром за его настойчивость и преданность боксу», — приводит слова президента WBC РИА Новости.
Сулейман также ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры Поветкина.
«Он заслуживает возможности решать своё будущее самостоятельно», — сказал президент WBC.
Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Ранее Хэй выразил мнение, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста.