Хэй считает, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста

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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над россиянином Александром Поветкиным.
Хэй считает, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста
  • Reuters

«Это был шикарный бой. Поветкин выступил великолепно. У него была отличная стратегия, но возраст помешал. Возможно, два года назад был бы другой результат. Сейчас же 39 и 28 лет — это большая разница. На данный момент Джошуа находится на самом пике: он молод, у него нет травм. Вот если бы и Поветкин был на пике, то всё могло быть по-другому. Хотя и в этом бою Поветкин наносил отличные удары. Тем не менее Джошуа был хорош и свеж», — приводит слова экс-спортсмена РИА Новости.

Он также порассуждал относительно возможного завершения спортивной карьеры Поветкина.

«Решение по карьере может принять только Александр. Если он понимает, что ещё хочет ходить в зал, то хорошо. Поветкин показал, что он талантливый. Но повторюсь, решение только за ним самим», — добавил Хэй.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Бивол выразил мнение, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа.

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