Бивол считает, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа
- Reuters
«Для меня Поветкин будто бы вёл бой. Может, это мое субъективное мнение, которое высказываю на эмоциях», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Он также поздравил Джошуа с победой над Поветкиным.
«Здесь было важнее то, что Джошуа был моложе. Как сейчас можно критиковать Сашу? Вы же видели, как он классно боксировал. Он всё видел, но в определённый момент устал, чуть-чуть пропала внимательность», — сказал Бивол.
Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что реванша между Поветкиным и Джошуа не будет.