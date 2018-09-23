Бивол считает, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа

Россиянин Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, прокомментировал поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.

«Для меня Поветкин будто бы вёл бой. Может, это мое субъективное мнение, которое высказываю на эмоциях», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также поздравил Джошуа с победой над Поветкиным.

«Здесь было важнее то, что Джошуа был моложе. Как сейчас можно критиковать Сашу? Вы же видели, как он классно боксировал. Он всё видел, но в определённый момент устал, чуть-чуть пропала внимательность», — сказал Бивол.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что реванша между Поветкиным и Джошуа не будет.