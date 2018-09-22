Тренер сборной России: на ЧМ сказал Игнашевичу, что готов встать перед ним на колени
- РИА Новости
«Игнашевич проделал невероятные вещи. После игры с Хорватией я ему сказал: «Готов встать перед тобой на колени и снять шляпу!» Невероятный профессионализм, в 39 лет так подготовиться! Ни в чем никому не уступал, и даже превосходил многих молодых футболистов. Иногда мы готовы были дать ему паузу, но он бычился и говорил: «Я не хочу, буду со всеми!», — приводит слова Ромащенко Sport24.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, рассчитывал ли он войти в число претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА.