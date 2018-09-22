Тренер сборной России: на ЧМ сказал Игнашевичу, что готов встать перед ним на колени

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями об игре защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Игнашевич проделал невероятные вещи. После игры с Хорватией я ему сказал: «Готов встать перед тобой на колени и снять шляпу!» Невероятный профессионализм, в 39 лет так подготовиться! Ни в чем никому не уступал, и даже превосходил многих молодых футболистов. Иногда мы готовы были дать ему паузу, но он бычился и говорил: «Я не хочу, буду со всеми!», — приводит слова Ромащенко Sport24.

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