Пименов сравнил скандал в футбольном «Спартаке» с передачей «Дом-2»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов дал оценку отстранению футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.

«Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранён, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту», — цитирует Пименова Rusfootball.

По мнению футболиста, СМИ надо избегать недомолвок и не тиражировать новости о подобных конфликтах.

«Дом-2» хотелось бы убрать из футбола. Хотелось бы, чтобы побольше было именно самой игры. Надо по-мужски сказать, что так и так, чётко изложить претензии. Это будет нормально и понятно. А не так, когда каждый будет домысливать, кто хороший, а кто плохой», — добавил Пименов.

Ранее супруга капитана «Спартака» Дарья Глушакова опровергла информацию о том, что она не жила вместе с мужем последние полгода.