Жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж

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Жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала, что футболист и его адвокат подали на развод раньше неё, чтобы забрать детей.
Жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж
  • РИА Новости

«Они сфабриковали это дело задним числом, чтобы забрать детей и обязать меня платить ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет», — сказала Дарья в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Она также назвала сумму алиментов, которые с неё хотят потребовать.

«80 тыс. рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живёт в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде», — добавила Глушакова.

Ранее жена Глушакова заявила, что полузащитник изменял ей на протяжении десяти лет.

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