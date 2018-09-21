Жена Глушакова: Денис изменял мне на протяжении десяти лет

Супруга капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья опровергла информацию о том, что она не жила вместе с мужем последние полгода.

«Его адвокат сказала, что мы полгода не живём вместе. Это не так. Мы даже 14 июня были вместе на открытии сезона. Есть фото в Instagram», — заявила Глушакова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Она также рассказала о постоянных изменах со стороны спортсмена.

«Я не знала, кто он, не думала о деньгах — это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и женщин», — добавила Глушакова.

Ранее жена Глушакова обвинила его в изменах и избиении.