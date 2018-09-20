Жена Глушакова обвинила его в изменах и избиении

Дарья Глушакова, жена полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова, обвинила своего супруга в изменах и избиении.

«Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там, а когда я вернулась, он начал кричать на меня, после чего избил прямо на улице возле дома», — приводит слова Глушаковой Sport24.

Она отметила, что в результате побоев получила смещение позвоночника и синяки на руках и ногах, но не стала в больнице сообщать об истинной причине травм, чтобы не создавать ему проблемы.

«Возможно, он меня любил. Но все эти 10 лет он мне изменял. Я училась в Воронеже, Денис параллельно встречался со мной и с другой девушкой. Об этом я узнала уже когда вышла за него замуж. А она мне потом позвонила и сказала: «Ты знаешь, что он через две недели после свадьбы позвонил мне?» И они периодически спали», — рассказала жена футболиста.

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод.

Ранее адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что доказательства измены жены Глушакова будут представлены в суде в случае необходимости.