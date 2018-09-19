Адвокат: если нас вынудят, то представим доказательства измены жены Глушакова

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Адвокат полузащитника московского «Спартака» Марина Дубровская заявила, что доказательства измены жены футболиста Дарьи будут представлены в суде в случае необходимости.
Адвокат: если нас вынудят, то представим доказательства измены жены Глушакова
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Если нас вынудят, то, естественно, представим доказательства», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что у Глушаковых отсутствует брачный контракт. 

«Если они будут делить имущество, то, вероятно, это будет сделано по закону — 50/50. В данный момент Денис не общается с детьми. Тем не менее он всегда будет заботиться о своих детях и сделает для них всё самое лучшее», — добавила Дубровская.

Сообщалось, что супруга футболиста красно-белых подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене.

Ранее Глушаков прокомментировал информацию о разводе с женой.

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