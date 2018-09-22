Актёр Назаров в стихах обратился к футболистам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

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Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме обратился к футболистам московского «Спартака» перед встречей восьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
Актёр Назаров в стихах обратился к футболистам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
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На своей странице в Instagram актёр выложил видео, в котором прочитал стихотворение собственного сочинения.

«Ну ничего, «Ахмат» — «Ахматом»,

Весною в Грозном примем меры

И мы ответим виноватым… 

Но я ни слова о Каррере.

«Рапиду» никуда не деться,

В Москве увидимся мы снова,

И очень пожалеют венцы…

Но я о Массимо ни слова.

Всё, потому что битва будет

Без тормозов и чувства меры,

А победителей не судят… 

Но я ни слова о Каррере.

Держите строй, во имя, ради,

Сняв скальпы с каждого мяча,

Не уступайте им ни пяди,

Но я не говорил «ничья».

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