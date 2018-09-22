Актёр Назаров в стихах обратился к футболистам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
- @fcsm_official
На своей странице в Instagram актёр выложил видео, в котором прочитал стихотворение собственного сочинения.
«Ну ничего, «Ахмат» — «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры
И мы ответим виноватым…
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы…
Но я о Массимо ни слова.
Всё, потому что битва будет
Без тормозов и чувства меры,
А победителей не судят…
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй, во имя, ради,
Сняв скальпы с каждого мяча,
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил «ничья».