Черчесов: не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, рассчитывал ли он войти в число претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА.
Черчесов: не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира
  • РИА Новости

«Нет. Для меня это не главное. Если командная работа налажена, индивидуальные награды придут. А если занял последнее место, то ничего и не получишь. Я не считаю себя лучшим тренером чемпионата мира. Лучший — Дидье Дешам, ведь он завоевал с Францией золотые медали. Для меня это и есть результат», — сказал Черчесов в интервью RT.

Ранее Черчесов назвал причину, по которой не побежал вместе с командой праздновать победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

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