Черчесов объяснил, почему всегда говорит «мы», а не «я» в отношении сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успех национальной команды является результатом работы большой группы людей.
Черчесов объяснил, почему всегда говорит «мы», а не «я» в отношении сборной России
  • Reuters

«С национальной командой работают многие люди, а не только Станислав Черчесов. В одиночку можно только всё испортить. С подходом «я справлюсь сам» в профессиональном спорте добиться успеха сложно. И речь не только обо мне и РФС. Если бы у французов не было солидной группы поддержки — команды единомышленников, то они бы не выиграли чемпионат мира», — сказал Черчесов в разговоре с RT.

Ранее наставник рассказал, пересматривал ли самые яркие моменты чемпионата мира по футболу 2018 года.

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