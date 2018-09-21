Черчесов рассказал, пересматривал ли самые яркие моменты ЧМ-2018 по футболу

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, пересматривал ли он главные моменты домашнего чемпионата мира по футболу.

«Целенаправленно — нет. Только если по телевизору крутили какие-то фрагменты. Возможно, потому что свободного времени почти не было. Я же через день после поражения от Хорватии в четвертьфинале уже был на рабочем месте в РФС. Когда появится пауза, наверное, попробую переосмыслить, взглянуть под другим углом», — сказал RT Черчесов.

Ранее главный тренер российской команды признался, что после мундиаля автографы у него просят даже бабушки и дедушки.