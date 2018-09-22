Главный тренер «Монако» оценил действия Головина в дебютном матче за команду

Короткая ссылка
Главный тренер Леонарду Жардим после ничьей в матче с «Нимом» в чемпионате Франции по футболу дал оценку игре российского полузащитника Александра Головина.
Главный тренер «Монако» оценил действия Головина в дебютном матче за команду
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

«Он является игроком другого уровня. Это футболист национальной команды, который привык бороться за самые высокие места. Он станет очень важным и определяющим игроком для «Монако», — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.

Наставник признал, что разочарован результатом матча, но при этом остался удовлетворён отношением команды к игре на поле.

«Каждый из моих подопечных выложился. Всё, что нам необходимо сейчас, — это продолжать трудиться, чтобы добиться прогресса. Нужно продолжать работать и прогрессировать от матча к матчу», — добавил Жардим.

Ранее сборная России по футболу поздравила Головина с дебютом в составе клуба французской Лиги 1 «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить