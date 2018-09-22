Главный тренер «Монако» оценил действия Головина в дебютном матче за команду

Главный тренер Леонарду Жардим после ничьей в матче с «Нимом» в чемпионате Франции по футболу дал оценку игре российского полузащитника Александра Головина.

«Он является игроком другого уровня. Это футболист национальной команды, который привык бороться за самые высокие места. Он станет очень важным и определяющим игроком для «Монако», — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.

Наставник признал, что разочарован результатом матча, но при этом остался удовлетворён отношением команды к игре на поле.

«Каждый из моих подопечных выложился. Всё, что нам необходимо сейчас, — это продолжать трудиться, чтобы добиться прогресса. Нужно продолжать работать и прогрессировать от матча к матчу», — добавил Жардим.

Ранее сборная России по футболу поздравила Головина с дебютом в составе клуба французской Лиги 1 «Монако».