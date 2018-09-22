Главный тренер «Монако» оценил действия Головина в дебютном матче за команду
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«Он является игроком другого уровня. Это футболист национальной команды, который привык бороться за самые высокие места. Он станет очень важным и определяющим игроком для «Монако», — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.
Наставник признал, что разочарован результатом матча, но при этом остался удовлетворён отношением команды к игре на поле.
«Каждый из моих подопечных выложился. Всё, что нам необходимо сейчас, — это продолжать трудиться, чтобы добиться прогресса. Нужно продолжать работать и прогрессировать от матча к матчу», — добавил Жардим.
Ранее сборная России по футболу поздравила Головина с дебютом в составе клуба французской Лиги 1 «Монако».