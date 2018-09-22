Габулов признался, что до последнего не был уверен в вызове в сборную России на чемпионат мира по футболу

Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов заявил, что до последнего не был уверен, что его вызовут в национальную команду на домашний чемпионат мира по футболу.

«В клубе постоянно менялась ситуация. Был мартовский сбор, и Черчесов на нём сказал, что собирается прилететь в середине апреля. Он прибыл на матч с «Шарлеруа», который я отстоял на ноль. В мае же я перестал играть. Тогда уже совершенно не понимал, позовут в сборную или нет», — цитирует вратаря «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что если бы он остался в чемпионате России, то у болельщиков бы не вызывала вопросов его кандидатура.

«Я провёл за «Брюгге» десять матчей — столько же, сколько сыграл бы в России за «Арсенал». Команда пропустила немало: я не снимаю с себя за это ответственность. При этом мы стали чемпионами и попали в тройку клубов, которые пропустили меньше всего голов за сезон. В чемпионате Бельгии открытый футбол — это специфика первенства. Я получил неоценимый опыт игры в Европе, о котором мечтал. Ни о чем не жалею. Но главное: если тренер вызывает игрока в сборную, значит, он считает нужным это сделать. И если команда добилась результата, значит, все решения главного тренера были правильными», — добавил Габулов.

Ранее Габулов заявил, что ещё не завершил спортивную карьеру.