Габулов заявил, что ещё не завершил спортивную карьеру

Российский голкипер Владимир Габулов, расторгший контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге», рассказал о своих планах на будущее.

«Есть определённые планы и кое-какие предложения. Есть ряд факторов, от которых зависит моё решение. Поэтому по ситуации на сегодняшний день нет, я не завершил карьеру», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пока не может раскрыть детали, но заверил, что в ближайшие два месяца ситуация прояснится.

«Есть различные варианты продолжения карьеры: и как футболиста, и в другом качестве. Сферу называть не буду, но это очень интересно и амбициозно для меня», — добавил 34-летний голкипер.

14 сентября стало известно, что Габулов расторг контракт с «Брюгге».

Ранее сообщалось, что омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко на работу.