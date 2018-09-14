Вратарь сборной России на ЧМ-2018 Габулов расторг контракт с «Брюгге»

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Российский вратарь Владимир Габулов сообщил о расторжении контакта с бельгийским клубом «Брюгге».
Вратарь сборной России на ЧМ-2018 Габулов расторг контракт с «Брюгге»
  • globallookpress.com

«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге». Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт», — написал Габулов в Instagram.

Он добавил, что от проведённого в Бельгии времени у него останутся самые приятные воспоминания. С «Брюгге» Габулов стал чемпионом Бельгии сезона-2017/18. Вратарь попал в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что бельгийский футбольный клуб «Брюгге» расстанется с голкипером сборной России по футболу Владимиром Габуловым.

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