СМИ: Габулов расторгнет контракт с «Брюгге»

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» расстанется с голкипером сборной России по футболу Владимиром Габуловым.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Габулов перешёл в бельгийский коллектив минувшей зимой из тульского «Арсенала». Его контракт с «Брюгге» был рассчитан на полтора года. Всего в составе команды он провёл девять официальных матчей, пропустив 17 мячей. Вместе с «Брюгге» Габулов стал чемпионом Бельгии.

Ранее сообщалось, что бельгийский футбольный клуб «Брюгге» намерен расстаться с Габуловым.