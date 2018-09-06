СМИ: Габулов расторгнет контракт с «Брюгге»

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Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» расстанется с голкипером сборной России по футболу Владимиром Габуловым.
СМИ: Габулов расторгнет контракт с «Брюгге»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Габулов перешёл в бельгийский коллектив минувшей зимой из тульского «Арсенала». Его контракт с «Брюгге» был рассчитан на полтора года. Всего в составе команды он провёл девять официальных матчей, пропустив 17 мячей. Вместе с «Брюгге» Габулов стал чемпионом Бельгии. 

Ранее сообщалось, что бельгийский футбольный клуб «Брюгге» намерен расстаться с Габуловым.

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