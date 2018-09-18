Хоккейный клуб «Авангард» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM

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Хоккейный клуб «Авангард» из Омска отреагировал на отстранение футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».
Хоккейный клуб «Авангард» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Глушаков и Ещенко были отправлены в дублирующий состав после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс — крутой. Если что, приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM!» — написала в Twitter пресс-служба «Авангарда».

Они также пригласили футболистов на арену в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард», пока ремонтируется арена в Омске.

«Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё — ждём!» — добавили в «Авангарде».

Ранее известный российский футболист и тренер Валерий Гладилин прокомментировал отстранение игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.

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