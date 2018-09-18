Хоккейный клуб «Авангард» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска отреагировал на отстранение футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».

Глушаков и Ещенко были отправлены в дублирующий состав после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс — крутой. Если что, приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM!» — написала в Twitter пресс-служба «Авангарда».

Парни, Денис @DGlushakov8 и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят 2й день, кейс — 💪. Если что — приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё — ждем! — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 сентября 2018 г.

Они также пригласили футболистов на арену в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард», пока ремонтируется арена в Омске.

«Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё — ждём!» — добавили в «Авангарде».

Ранее известный российский футболист и тренер Валерий Гладилин прокомментировал отстранение игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.