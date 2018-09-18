Эксперт Гладилин прокомментировал отстранение Глушакова и Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака»
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«У Глушакова и Ещенко есть контракты со «Спартаком». Там всё прописано, что им можно делать, а что нет. Нельзя делать то, что может навредить имиджу «Спартака». За это клуб вправе наказывать. Денис и Андрей уже не мальчики, они взрослые ребята, на финише своей карьеры. Глушаков тем более капитан «Спартака». Они не могут не знать последствий. Клуб поступил с ними так, как положено», — сказал Гладилин в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко отстранены от занятий с основной командой «Спартака».