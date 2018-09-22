Тренер сборной России по футболу рассказал, почему Глушаков не поехал на чемпионат мира

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Тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко назвал причину непопадания полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

«Мы посчитали, что к чемпионату мира должны готовиться именно другие игроки», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что у тренерского штаба не было сомнений ни по одному футболисту из расширенного списка.

«Были дискуссии, обсуждения. Ту или иную фигуру прикладывали к соперникам в группе: сможет ли тот или иной игрок сыграть против условного Эль-Ненни из сборной Египта», — добавил Ромащенко.

Ранее жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж.

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