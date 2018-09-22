Тренер сборной России по футболу рассказал, почему Глушаков не поехал на чемпионат мира
«Мы посчитали, что к чемпионату мира должны готовиться именно другие игроки», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что у тренерского штаба не было сомнений ни по одному футболисту из расширенного списка.
«Были дискуссии, обсуждения. Ту или иную фигуру прикладывали к соперникам в группе: сможет ли тот или иной игрок сыграть против условного Эль-Ненни из сборной Египта», — добавил Ромащенко.
Ранее жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж.